UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coutances

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances

samedi 12 décembre 2026 · Coutances

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël ».
Pour Noël, comme cadeau, la souris voudrait rencontrer le petit papa Noël. Elle va se coucher tôt, mais à minuit, toujours pas l’ombre de la barbe à papa Noël. Tric trac troc, elle décide d’aller à sa rencontre.
Les intervenants pour les lectures musicales sont : Laure Legraverand : lecture en folie, Nicolas Raoult : clavier, Fabien Joubert : contrebasse. Public familial.
Rendez-vous à 11h à la médiathèque de Coutances.
Réservation obligatoire.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »

L’événement Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)