Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances
samedi 12 décembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël ».
Pour Noël, comme cadeau, la souris voudrait rencontrer le petit papa Noël. Elle va se coucher tôt, mais à minuit, toujours pas l’ombre de la barbe à papa Noël. Tric trac troc, elle décide d’aller à sa rencontre.
Les intervenants pour les lectures musicales sont : Laure Legraverand : lecture en folie, Nicolas Raoult : clavier, Fabien Joubert : contrebasse. Public familial.
Rendez-vous à 11h à la médiathèque de Coutances.
Réservation obligatoire. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »
L’événement Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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