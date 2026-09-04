Informations pratiques

Coutances

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël ».

Pour Noël, comme cadeau, la souris voudrait rencontrer le petit papa Noël. Elle va se coucher tôt, mais à minuit, toujours pas l’ombre de la barbe à papa Noël. Tric trac troc, elle décide d’aller à sa rencontre.

Les intervenants pour les lectures musicales sont : Laure Legraverand : lecture en folie, Nicolas Raoult : clavier, Fabien Joubert : contrebasse. Public familial.

Rendez-vous à 11h à la médiathèque de Coutances.

Réservation obligatoire. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël »

L’événement Lectures musicales « La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme