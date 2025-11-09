Lectures musicales O mon George, ma belle maîtresse . Gannat
Lectures musicales O mon George, ma belle maîtresse . Gannat dimanche 9 novembre 2025.
École de musique communautaire. Gannat Allier
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Lectures musicales (Atelier Bûle & E. Niezgoda) de la correspondance George Sand Alfred de Musset (1833-1835). L’échange révèle l’histoire d’un amour passionnel mais impossible, plein de ruptures et de retrouvailles.
École de musique communautaire. Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr
English :
Musical readings (Atelier Bûle & E. Niezgoda) of the George Sand Alfred de Musset correspondence (1833-1835). The exchange reveals the story of a passionate but impossible love, full of ruptures and reunions.
German :
Musikalische Lesungen (Atelier Bûle & E. Niezgoda) aus dem Briefwechsel George Sand Alfred de Musset (1833-1835). Der Austausch enthüllt die Geschichte einer leidenschaftlichen, aber unmöglichen Liebe, voller Brüche und Wiederfindungen.
Italiano :
Lettura musicale (Atelier Bûle & E. Niezgoda) della corrispondenza tra George Sand e Alfred de Musset (1833-1835). Lo scambio rivela la storia di un amore appassionato ma impossibile, pieno di rotture e ricongiungimenti.
Espanol :
Lecturas musicales (Atelier Bûle & E. Niezgoda) de la correspondencia entre George Sand y Alfred de Musset (1833-1835). El intercambio revela la historia de un amor apasionado pero imposible, lleno de rupturas y reencuentros.
