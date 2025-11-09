Lectures musicales O mon George, ma belle maîtresse .

École de musique communautaire. Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Lectures musicales (Atelier Bûle & E. Niezgoda) de la correspondance George Sand Alfred de Musset (1833-1835). L’échange révèle l’histoire d’un amour passionnel mais impossible, plein de ruptures et de retrouvailles.

.

École de musique communautaire. Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

English :

Musical readings (Atelier Bûle & E. Niezgoda) of the George Sand Alfred de Musset correspondence (1833-1835). The exchange reveals the story of a passionate but impossible love, full of ruptures and reunions.

German :

Musikalische Lesungen (Atelier Bûle & E. Niezgoda) aus dem Briefwechsel George Sand Alfred de Musset (1833-1835). Der Austausch enthüllt die Geschichte einer leidenschaftlichen, aber unmöglichen Liebe, voller Brüche und Wiederfindungen.

Italiano :

Lettura musicale (Atelier Bûle & E. Niezgoda) della corrispondenza tra George Sand e Alfred de Musset (1833-1835). Lo scambio rivela la storia di un amore appassionato ma impossibile, pieno di rotture e ricongiungimenti.

Espanol :

Lecturas musicales (Atelier Bûle & E. Niezgoda) de la correspondencia entre George Sand y Alfred de Musset (1833-1835). El intercambio revela la historia de un amor apasionado pero imposible, lleno de rupturas y reencuentros.

L’événement Lectures musicales O mon George, ma belle maîtresse . Gannat a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Val de Sioule