Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne Médiathèque La Ruche Sens
Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne Médiathèque La Ruche Sens mercredi 14 janvier 2026.
Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 17:30:00
fin : 2026-01-14 18:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Venez découvrir, écouter, et danser aux sons du psaltérion, du rebec et d’autres instruments du Moyen Age. .
Médiathèque La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne
L’événement Lectures musicales par l’ensemble Obsidienne Sens a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Sens et Sénonais