Lectures musicales : poétesses de l’exil, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Lectures musicales : poétesses de l’exil Dimanche 8 mars, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes et du Printemps des Poètes, la bibliothèque Renaud Barrault vous propose en partenariat avec le Figuier Pourpre un moment de lectures musicales bilingues par trois poétesses de l’exil : Malika Berak, Mahtab Ghorbani et Salpy Baghdassarian.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Lectures de Malika Berak, Mahtab Ghorbani et Salpy Baghdassarian. Lecture Poésie