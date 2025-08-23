LECTURES MUSICALES Port-Vendres

26 Avenue Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-23 16:30:00

fin : 2025-08-23

Un voyage musical et littéraire inspiré par Théodore Monod, où la voix d’Adeline Hocdet et le piano de René-Marc Bini vous entraînent dans l’immensité du Sahara et la pensée lumineuse d’un explorateur hors du commun.

26 Avenue Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78

English :

A musical and literary journey inspired by Théodore Monod, where Adeline Hocdet?s voice and René-Marc Bini?s piano take you into the immensity of the Sahara and the luminous thoughts of an extraordinary explorer.

German :

Eine musikalische und literarische Reise, die von Théodore Monod inspiriert wurde. Die Stimme von Adeline Hocdet und das Klavier von René-Marc Bini entführen Sie in die Weite der Sahara und die leuchtenden Gedanken eines außergewöhnlichen Forschers.

Italiano :

Un viaggio musicale e letterario ispirato a Théodore Monod, dove la voce di Adeline Hocdet e il pianoforte di René-Marc Bini vi porteranno nell’immensità del Sahara e nei pensieri luminosi di uno straordinario esploratore.

Espanol :

Un viaje musical y literario inspirado en Théodore Monod, en el que la voz de Adeline Hocdet y el piano de René-Marc Bini le transportarán a la inmensidad del Sáhara y a los luminosos pensamientos de un explorador extraordinario.

