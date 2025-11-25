Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lectures normandes Salle des fêtes Saint-Joseph

Lectures normandes Salle des fêtes Saint-Joseph mardi 25 novembre 2025.

Lectures normandes

Salle des fêtes 22 Avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:30:00
fin : 2025-11-25

Date(s) :
2025-11-25

Animés par le P’tit Capé de Brix.
Adultes 1h30 gratuit.   .

Salle des fêtes 22 Avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 07 34  biblio-st-joseph@orange.fr

English : Lectures normandes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lectures normandes Saint-Joseph a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire