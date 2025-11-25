Lectures normandes Salle des fêtes Saint-Joseph
Lectures normandes
Salle des fêtes 22 Avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph Manche
Animés par le P’tit Capé de Brix.
Adultes 1h30 gratuit. .
Salle des fêtes 22 Avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 07 34 biblio-st-joseph@orange.fr
