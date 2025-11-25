Lectures normandes Salle des fêtes Saint-Joseph

Lectures normandes

Salle des fêtes 22 Avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph Manche

Début : 2025-11-25 14:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Animés par le P’tit Capé de Brix.

Adultes 1h30 gratuit. .

+33 2 33 95 07 36 biblio-st-joseph@orange.fr

