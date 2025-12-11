Lectures partagées Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic
Médiathèque La Mosaïque des Mots 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Autour de la thématique Villes et campagnes , venez à la médiathèque avec des extraits de livres ou avec vos propres textes, à partager autour d’un apéro-dinatoire.
Avec l’association Dixit Poétic, dans le cadre des Nuits de la Lecture.
Tout public.
Gratuit.
Sur inscription. .
+33 2 99 09 76 75
L’événement Lectures partagées Iffendic a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Montfort Communauté