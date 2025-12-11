Lectures partagées Médiathèque La Mosaïque des Mots Iffendic

Lectures partagées

Autour de la thématique Villes et campagnes , venez à la médiathèque avec des extraits de livres ou avec vos propres textes, à partager autour d’un apéro-dinatoire.

Avec l’association Dixit Poétic, dans le cadre des Nuits de la Lecture.

Tout public.

Gratuit.

Sur inscription. .

