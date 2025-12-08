Lectures partagées Biblothèque Quessoy
Lectures partagées Biblothèque Quessoy vendredi 3 avril 2026.
Lectures partagées
Biblothèque 21 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:30:00
fin : 2026-04-03 15:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Envie d’échanger sur vos lectures, vos coups de cœur, de partager, confronter vos points de vue, ressentis ? .
Biblothèque 21 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80
English :
L’événement Lectures partagées Quessoy a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor