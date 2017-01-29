Lectures pendant le Mois de la Petite Enfance à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris
Lectures pendant le Mois de la Petite Enfance à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris jeudi 29 janvier 2026.
Lectures autour de l’œuvre visuelle et tactile de Bruno Munari :
Jeudi 29 janvier à 17h
Samedi 31 janvier à 10h45
Mercredi 4 février à 17h
Tapis de lecture sensorielle « Bonjour Soleil » de Corinne Dreyfuss :
Mardi 10 février à 17h
Mercredi 18 février à 16h30
Samedi 21 février à 10h45
Pendant le Mois du Livre et de la Petite Enfance du 19ème, les bibliothécaires proposent des lectures aux tout-petits et leurs familles.
gratuit Public tout-petits.
Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Hergé et trouvez le meilleur itinéraire