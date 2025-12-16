Lectures performances Honfleur
Lectures performances Honfleur mercredi 21 janvier 2026.
Lectures performances
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:30:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Lecture avec Laurine Rousselet, poétesse et Dorian Masson, auteur, dans le cadre du festival Les poètes n’hibernent pas en hiver
La Lieutenance vous invite à la médiathèque de Honfleur pour une lecture dans le cadre du festival Les poètes n’hibernent pas en hiver , avec Laurine Rousselet, poétesse et Dorian Masson, auteur.
Ce dernier est l’occasion d’un moment suspendu où la langue n’est plus un outil, mais une matière vivante.
Une invitation à découvrir le pouvoir des mots, à écouter autrement, à porter un autre regard sur notre monde, avec, au centre de tout cela, une rencontre humaine forte. .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lectures performances
Reading with poet Laurine Rousselet and author Dorian Masson, as part of the Les poètes n’hibernent pas en hiver festival
L’événement Lectures performances Honfleur a été mis à jour le 2025-12-16 par Calvados Attractivité