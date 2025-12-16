Lectures performances Honfleur

Lectures performances

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Lecture avec Laurine Rousselet, poétesse et Dorian Masson, auteur, dans le cadre du festival Les poètes n’hibernent pas en hiver

La Lieutenance vous invite à la médiathèque de Honfleur pour une lecture dans le cadre du festival Les poètes n’hibernent pas en hiver , avec Laurine Rousselet, poétesse et Dorian Masson, auteur.

Ce dernier est l’occasion d’un moment suspendu où la langue n’est plus un outil, mais une matière vivante.

Une invitation à découvrir le pouvoir des mots, à écouter autrement, à porter un autre regard sur notre monde, avec, au centre de tout cela, une rencontre humaine forte. .

English : Lectures performances

Reading with poet Laurine Rousselet and author Dorian Masson, as part of the Les poètes n’hibernent pas en hiver festival

