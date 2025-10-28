Lectures Plaisir Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
Lectures Plaisir Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan mardi 28 octobre 2025.
Lectures Plaisir
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Lectures Plaisir | Heure du Conte, le mardi 28 octobre, à 15h.
Pour les 3-6 ans, des lectures sont proposées et animées par l’association Lire et faire lire.
A l’Espace Jeunesse | sur inscription. .
Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
English : Lectures Plaisir
German : Lectures Plaisir
Italiano :
Espanol : Lectures Plaisir
L’événement Lectures Plaisir Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan