Lectures Plaisir Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Lectures Plaisir | Heure du Conte, le mardi 28 octobre, à 15h.

Pour les 3-6 ans, des lectures sont proposées et animées par l’association Lire et faire lire.

A l’Espace Jeunesse | sur inscription. .

