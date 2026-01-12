Lectures plaisir Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Lectures plaisir
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Les bénévoles de l’association Lire et faire lire vous présentent leurs albums préférés.
Salle Heure du conte | sur inscription .
+33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
