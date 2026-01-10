Lectures plurilingues Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 28 janvier, 15h30 entrée libre

Un moment convivial où enfants, ados et adultes sont invités à lire à voix haute des albums dans différentes langues.

Les bibliothécaires présentent différents dispositifs sur les langues et les histoires, comme la Boîte à comptines réalisée dans le cadre du projet Comptine-moi le monde à Villejean ou le Puzzle bavard conçu dans les écoles du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



