Lectures poétiques avec La Bande à Marcel Les Epiculteurs Caumont

Lectures poétiques avec La Bande à Marcel

Les Epiculteurs 7 Gautier Est Caumont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’épicerie participative de Caumont vous invite à une soirée poétique conviviale. Six poètes en herbe de La Bande à Marcel proposeront une heure de lecture de textes poétiques, mêlant créations originales et moments de partage. Cette rencontre, intitulée Les Aèdes en pantoufles , se prolonge par des échanges avec le public dans une ambiance chaleureuse. Un grignotage est offert et le bar associatif reste ouvert tout au long de la soirée. .

Les Epiculteurs 7 Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 notreepicerieparticipative@gmail.com

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English : Lectures poétiques avec La Bande à Marcel

L’événement Lectures poétiques avec La Bande à Marcel Caumont a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers