Lectures poétiques avec La Bande à Marcel Les Epiculteurs Caumont
Lectures poétiques avec La Bande à Marcel Les Epiculteurs Caumont samedi 28 mars 2026.
Lectures poétiques avec La Bande à Marcel
Les Epiculteurs 7 Gautier Est Caumont Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’épicerie participative de Caumont vous invite à une soirée poétique conviviale. Six poètes en herbe de La Bande à Marcel proposeront une heure de lecture de textes poétiques, mêlant créations originales et moments de partage. Cette rencontre, intitulée Les Aèdes en pantoufles , se prolonge par des échanges avec le public dans une ambiance chaleureuse. Un grignotage est offert et le bar associatif reste ouvert tout au long de la soirée. .
Les Epiculteurs 7 Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 notreepicerieparticipative@gmail.com
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English : Lectures poétiques avec La Bande à Marcel
L’événement Lectures poétiques avec La Bande à Marcel Caumont a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers