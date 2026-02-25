Lectures poétiques dans le cadre du printemps des poètes Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Lectures poétiques dans le cadre du printemps des poètes

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Dans le cadre du printemps des poètes, le musée propose une soirée de douceur avec les lectures poétiques sur le thème des légendes Arthuriennes Avalon, les âmes insulaires est un conte à 3 voix sur les thèmes de la légende Arthurienne par Frédéric Thabault.Adultes

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

As part of the printemps des poètes (springtime of poets), the museum is offering a gentle evening of poetry readings on the theme of Arthurian legends. Avalon, les âmes insulaires (Avalon, the island souls) is a 3-voice tale on the themes of Arthurian legend by Frédéric Thabault.

