Lectures poétiques Emilienne Kerhoas Médiathèque Per Jakez Helias Landerneau

Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau Finistère
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 21:30:00
2026-03-27
Émilienne Kerhoas. Grande dame bretonne, poétesse rebelle.
Lecture musicale de la poésie d’Émilienne Kerhoas en dialogue avec des enregistrements d’échanges épistolaires de la poétesse.
Par le Collectif des Rhizomiques.
Projet écrit et présenté par Olga Jirouskova, artiste, metteuse en scène.
Médiathèque Per Jakez Helias 1 rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
