Lectures poétiques et musicales « Trois ours, portraits variables et chansons dans le vent » Bibliothèque De Martiel Martiel

Lectures poétiques et musicales « Trois ours, portraits variables et chansons dans le vent » Samedi 4 octobre, 17h00 Bibliothèque De Martiel

Début : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00

Fin : 2025-10-04T17:00 – 2025-10-04T19:00

Avec Béatrice Boissonnade, Jean Marc Faulhaber et Amélie Chauveau.

La drôle de vie de Trois Ours, d’une Boucle d’Or et quelques autres reflets fantaisistes d’animaux, d’hommes et de femmes. De leur quotidien de citadins aux grands espaces, laissez-vous emporter avec eux par le vent des saisons vers des bivouacs imaginaires au coin du feu.

Bibliothèque De Martiel 27 rue du Fort 12200 Martiel

