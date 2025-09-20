Lectures poétiques « L’univers observable » Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Lectures poétiques « L’univers observable »

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 15h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous musée Cantini samedi 20 septembre pour une lecture poétique.

Intervention et lecture de Hugo Pernet



Hugo Pernet, poète et plasticien, invité en résidence au musée Cantini revient sur la genèse et la fabrication de son texte mêlant remarques critiques sur l’art et poèmes plus personnels. Il prend le parti de considérer les œuvres et les collections des musées de Marseille comme des objets à activer par la pensée et l’écriture. en tentant d’éclairer les liens qui se sont tissés entre les œuvres ou objets commentés, et l’art difficile de la poésie.



Une rencontre organisée en coproduction avec le Centre international de poésie Marseille, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .

English :

Join us at the Musée Cantini on Saturday September 20 for a poetic reading.

German :

Treffpunkt Museum Cantini am Samstag, den 20. September, für eine poetische Lesung.

Italiano :

Sabato 20 settembre, presso il Musée Cantini, si terrà una lettura di poesie.

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo Cantini el sábado 20 de septiembre para una lectura de poesía.

