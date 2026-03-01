Lectures poétiques

4 rue des Trois Piliers Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Voici une proposition de lecture de croisée sur les thèmes du livre, des arbres et du voyage à l’occasion de la 28iem édition du printemps des poètes.

Un évènement articulé autour des textes des auteurs/lecteurs, mais aussi, pour le plaisir du partage et de la découverte.

Voici une proposition de lecture de croisée sur les thèmes du livre, des arbres et du voyage à l’occasion de la 28iem édition du printemps des poètes.

Un évènement articulé autour des textes des auteurs/lecteurs, mais aussi, pour le plaisir du partage et de la découverte, avec les auteurs suivants

Karina Borowicz Tomates de septembre (Cheyne)

Jacques Dupin Le corps clairvoyant (Gallimard)

Pierre Reverdy Plupart du temps et ou Main d’œuvre (Gallimard)

Lucian Blaga L’étoile la plus triste (La Différence ou Éditions du Rouge et du Noir)

durée 40 minutes environ entrée gratuite Voir moins .

4 rue des Trois Piliers Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 34 80

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English :

Come and meet Nathalie Mariani at a book signing for her novel Saranghae Ella .

L’événement Lectures poétiques Sancerre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois