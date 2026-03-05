Lectures poétiques | Siaugues-sainte-marie Médiathèque Siaugues-Sainte-Marie
Médiathèque Le Bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-03-19
Lectures poétiques par les élèves de l’école élémentaire.
Médiathèque Le Bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 29 08 siaugues.bibliothèque@gmail.com
English :
Poetry readings by elementary school pupils.
