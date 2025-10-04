Lectures policières Médiathèque de Lourdes Lourdes

Lectures policières Médiathèque de Lourdes Lourdes samedi 4 octobre 2025.

Lectures policières Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées

4-8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Alors que les adultes pourront rencontrer des auteurs Polar français et internationaux pendant plusieurs jours autour du week-end, les enfants en sont pas en reste, avec cess lectures histoires d’enquêtes policères.

Médiathèque de Lourdes 22 Place du Champ Commun, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562942421 https://www.bibliotheques.agglo-tlp.fr/Default/mediatheque-de-lourdes.aspx La Médiathèque de Lourdes offre un fonds pour enfants et adultes : fictions, documentaires, BD, mangas, CD, DVD, et livres sonores.

La Médiathèque comprend aussi une Cyber-base proposant de l’accès libre et des ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia.

La Médiathèque met aussi à votre disposition une grainothèque qui consiste en un échange continu (basé sur le système de « troc ») de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors circuit système marchand. Cliquez ICI pour en savoir plus.

La médiathèque propose également une salle d’action culturelle permettant l’accueil régulier d’expositions, de conférences ou d’évènements. Lignes L1 et L2 (arrêt « Halles ») ou ligne Tarbes-Lourdes (terminus « Lourdes-Gare routière »). Accès handicapé, parkings à proximité.

Alors que les adultes pourront rencontrer des auteurs Polar français et internationaux pendant plusieurs jours autour du week-end, les enfants en sont pas en reste, avec cess lectures histoires…

Agglomération TLP