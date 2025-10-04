Lectures pour des 0-5 ans sur le thème de l’astronomie Bibliothèque Le Lude Le Lude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Lectures pour les 0-5 ans sur le thème de l’astronomie !

Embarquez avec les tout-petits pour un voyage ludique et poétique à travers les étoiles, les planètes et l’univers.

Des histoires et comptines pour éveiller la curiosité et l’imagination dès le plus jeune âge.

Bibliothèque Le Lude 14 Bis Bd Fisson, 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire

