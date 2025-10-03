Lectures pour enfants Médiathèque municipale Baziège

Les tout-petits sont invités à plonger dans le monde merveilleux des histoires.

Des lectures spécialement conçues pour les enfants à partir de 2 ans leur permettront de découvrir des albums colorés, d’écouter des récits captivants et de développer leur imagination dès le plus jeune âge.

Un moment doux et ludique à partager en famille dans l’univers accueillant de la médiathèque.

Médiathèque municipale 2 Rue Porte d’Engraille 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561810052 https://mediatheques-de-lhers.fr/

