Informations pratiques

Lectures pour la Journée internationale des droits de l’enfant Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 18 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Lectures pour les 3 ans et plus par les bibliothécaires

Les droits de l’enfant racontés aux petits et aux grands : lectures bilingues et histoires d’ici et d’ailleurs. Des lectures animées par les bibliothécaires et l’association Ma culture à toi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-18T16:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

