Lectures pour les 4-10 ans Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire

Lectures pour les 4-10 ans

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-02-11 2026-04-15 2026-07-22

Lecture de contes ou d’albums pour les 4 10 ans, pour le plaisir des oreilles et des yeux….

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

English : Lectures pour les 4-10 ans

Readings of stories and albums for 4-10 year olds, to delight the ears and the eyes….

