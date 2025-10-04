Lectures pour les enfants Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Lectures pour les enfants Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins samedi 4 octobre 2025.

Lectures pour les enfants Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

0-5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Et toi, tu lis quoi ? Histoires de livres et de lectures.

16h : pour les 5 ans et +

17h : pour les 3-4 ans

17h30 : pour les 0-36 mois

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 51 00 00 »}] Parking devant le bâtiment

Arrêts de bus à proximité

Et toi, tu lis quoi ? Histoires de livres et de lectures.

Médiathèque Samuel Paty