Lectures pour les enfants Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Moulins

Lectures pour les enfants Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
0-5 ans
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Et toi, tu lis quoi ? Histoires de livres et de lectures.
16h : pour les 5 ans et +
17h : pour les 3-4 ans
17h30 : pour les 0-36 mois
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/

Parking devant le bâtiment
Arrêts de bus à proximité
