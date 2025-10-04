Lectures pour les petits Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) Gradignan

Début : 2025-10-04T11:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:30 – 2025-10-04T12:00

Offrez à vos enfants dès 4 ans un moment de découverte et d’évasion à travers des lectures spécialement adaptées à leur âge.

Des histoires pleines d’imagination pour éveiller leur curiosité, stimuler leur créativité et partager le plaisir de lire.

Médiathèque Jean Vautrin (Gradignan) 32 Rte de Léognan, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Laurenzane Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557121890 https://www.lamediathequedegradignan.fr/accueil-portal.aspx https://www.instagram.com/mediatheque.gradignan/ Inaugurée en décembre 2006, la Médiathèque Jean Vautrin a été pensée comme un outil de démocratisation de l'accès à la Culture résolument ouvert à tous les publics (valides et handicapés) et abritant les biens et services culturels les plus modernes dans des espaces conviviaux. Animée par une équipe de professionnels passionnés, la Médiathèque, déployée sur 2500 m2, propose un Espace Jeunesse en rez-de- jardin, au-dessus duquel s'articulent les Espaces Adultes, Cinéma, Musique et Multimédia. Parking et transports en commun à proximité.

