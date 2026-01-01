Lectures pour les petits Médiathèque Yzatis Yzeure
Lectures pour les petits Médiathèque Yzatis Yzeure mercredi 14 janvier 2026.
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Début : 2026-01-14 16:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18
Tous les mois, des lectures à haute voix s’adressent au très jeune public.
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
English :
Every month, we offer read-alouds for very young audiences.
