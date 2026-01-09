Lectures pour les p’tites zoreilles Carnaval Rue général de Gaulles Laruns
Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
A destination des 3-8 ans.
Un mercredi par mois, les bibliothécaires de Laruns accueillent les enfants pour des temps de partage autour d’histoires adaptées à la jeunesse et selon la thématique du mois ! .
Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr
