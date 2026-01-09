Lectures pour les p’tites zoreilles Carnaval Rue général de Gaulles Laruns

Lectures pour les p’tites zoreilles Carnaval

Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

A destination des 3-8 ans.

Un mercredi par mois, les bibliothécaires de Laruns accueillent les enfants pour des temps de partage autour d’histoires adaptées à la jeunesse et selon la thématique du mois ! .

Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr

