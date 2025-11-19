Lectures pour les p’tites zoreilles Rue général de Gaulles Laruns

Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

A destination des 3-8 ans.

Un mercredi par mois, les bibliothécaires de Laruns accueillent les enfants pour des temps de partage autour d’histoires adaptées à la jeunesse. .

Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr

