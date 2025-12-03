Lectures pour les p’tites zoreilles Rue général de Gaulles Laruns
Lectures pour les p’tites zoreilles Rue général de Gaulles Laruns mercredi 3 décembre 2025.
Rue général de Gaulles Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-12-03
A destination des 3-8 ans.
Un mercredi par mois, les bibliothécaires de Laruns accueillent les enfants pour des temps de partage autour d’histoires adaptées à la jeunesse. .
+33 5 59 40 57 66 mediatheque@laruns.fr
