Lectures pour les tout-petits Bibliothèque Albert-Legendre Laval

Lectures pour les tout-petits Bibliothèque Albert-Legendre Laval samedi 4 octobre 2025.

Lectures pour les tout-petits Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Albert-Legendre Mayenne

Pour les 0-3 ans accompagnés d’un parent, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:00:00

Lectures pour les tout-petits : venez écouter des histoires et des comptines qui émerveilleront les petites oreilles… et feront sourire les grandes aussi !

Un moment tendre et ludique pour partager la magie des mots en famille.

Bibliothèque Albert-Legendre Place de Herce, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0243494748 https://labib.agglo-laval.fr

Lectures pour les tout-petits : venez écouter des histoires et des comptines qui émerveilleront les petites oreilles… et feront sourire les grandes aussi !

@ Bibliothèques de Laval