Lectures pour petites oreilles Rue Lucie Aubrac Boucau
Lectures pour petites oreilles Rue Lucie Aubrac Boucau samedi 14 février 2026.
Lectures pour petites oreilles
Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Des histoires pour donner le goût de la lecture aux enfants de 3 à 8 ans. .
Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 bibliotheque@boucau.fr
