Lectures pour se faire peur Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Fantômes, sorcières et autres monstres se sont donnés rendez-vous pour une lecture d’histoires à la médiathèque.

Si tu es un enfant qui n’a pas froid aux yeux, viens, on va trembler ensemble !

20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70

English :

Ghosts, witches and other monsters meet for a storytelling session at the media library.

If you’re a child who’s not afraid of the dark, come along we’ll be shivering together!

German :

Gespenster, Hexen und andere Monster haben sich zu einer Geschichtenlesung in der Mediathek verabredet.

Wenn du ein Kind bist, das nicht vor Angst zittert, dann komm, wir werden gemeinsam zittern!

Italiano :

Fantasmi, streghe e altri mostri saranno presenti in mediateca per una sessione di narrazione.

Se sei un bambino che non ha paura del buio, vieni con noi: ci sarà da tremare!

Espanol :

Fantasmas, brujas y otros monstruos acudirán a la mediateca para una sesión de cuentacuentos.

Si eres un niño al que no le asusta la oscuridad, ven, ¡nos pondremos a temblar!

