LECTURES POUR TOUS ! Médiathèque de Bergerac Bergerac mercredi 3 décembre 2025.

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Début : 2025-12-03
ECTURES POUR TOUS ! Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! de 6 à 99 ans !

Entrée gratuite sur inscription.   .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66  mediatheque.bergerac@la-cab.fr

