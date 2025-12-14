Lectures pour tous ! Médiathèque de Bergerac Bergerac

Lectures pour tous !

LECTURES POUR TOUS ! Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! de 6 à 99 ans !

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

