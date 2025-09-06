Lectures pour tous en breton Brezhoneg en ho tiskouarn Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 11:45:00
2025-09-06 2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06
Du breton dans vos oreilles !
Venez écouter des histoires et apprendre des comptines en breton avec Yaëlle. Pour tous les enfants de 2 à 5 ans. Entrée libre, nombre de places limité.
Un samedi par mois. En partenariat avec l’école Diwan du pays de Pontivy. .
