Lectures pour tous en breton Brezhoneg en ho tiskouarn Espace KENERE, médiathèque Pontivy samedi 6 septembre 2025.

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 11:45:00

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06

Du breton dans vos oreilles !

Venez écouter des histoires et apprendre des comptines en breton avec Yaëlle. Pour tous les enfants de 2 à 5 ans. Entrée libre, nombre de places limité.

Un samedi par mois. En partenariat avec l’école Diwan du pays de Pontivy. .

