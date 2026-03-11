Lectures pour tout-petits médiathèque Castelnau-Chalosse
Rdv à la médiathèque de Castelnau-Chalosse, pour des lectures sur le thème du printemps, du beau temps, des fleurs et des abeilles, à destination des petites oreilles, de 0 à 6 ans !
Mercredi 25 mars, célébrons le printemps !
Rdv à la médiathèque de Castelnau-Chalosse, pour des lectures sur le thème du printemps, du beau temps, des fleurs et des abeilles, à destination des petites oreilles, de 0 à 6 ans ! .
médiathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Lectures pour tout-petits
Join us at the Castelnau-Chalosse media library for readings on the theme of spring, fine weather, flowers and bees, for little ears from 0 to 6 years old!
