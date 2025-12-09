Lectures pour tout-petits Pomarez
Lectures pour tout-petits Pomarez mercredi 17 décembre 2025.
Lectures pour tout-petits
médiathèque Pomarez Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17
2025-12-17
Viens ! On lit !
Lectures à voix haute pour les tout-petits de 0 à 6 ans
Thème Noël !
Thème Noël ! .
médiathèque Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Lectures pour tout-petits
Come on! Let’s read!
Read-alouds for toddlers aged 0 to 6
Christmas theme!
