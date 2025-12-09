Lectures pour tout-petits Pomarez

Lectures pour tout-petits Pomarez mercredi 17 décembre 2025.

médiathèque Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Viens ! On lit !
Lectures à voix haute pour les tout-petits de 0 à 6 ans
Thème Noël !
médiathèque Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48  mediatheques@cc-luys.fr

English : Lectures pour tout-petits

Come on! Let’s read!
Read-alouds for toddlers aged 0 to 6
Christmas theme!

L’événement Lectures pour tout-petits Pomarez a été mis à jour le 2025-12-07 par Landes Chalosse