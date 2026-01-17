Lectures printanières Rue Marcel Cachin Domérat
Lectures printanières Rue Marcel Cachin Domérat vendredi 10 avril 2026.
Lectures printanières
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
À l’occasion du retour des beaux jours, la médiathèque vous invite à un moment de détente et de découverte autour de lectures qui annoncent le retour du printemps !
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As the warm weather returns, the multimedia library invites you to a moment of relaxation and discovery with readings that herald the return of spring!
L’événement Lectures printanières Domérat a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme