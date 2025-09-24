Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande mercredi 24 septembre 2025.
Lectures Ra’conte moi
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-09-24 16:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
2025-09-24 2025-10-29 2025-11-19
Plongez dans un monde d’histoires !
Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?
Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.
Pour les 4-8 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
