Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-24 16:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

2025-09-24 2025-10-29 2025-11-19

Plongez dans un monde d’histoires !

Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?

Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.

Pour les 4-8 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

