Lectures Sauvages – Festival dans un ancien couvent Village Reille Paris

Le Village Reille : Un laboratoire de vie au cœur du 14e

Ancien couvent de 3500m2 niché entre Alésia et le parc Montsouris, le Village Reille est aujourd’hui un tiers lieu porté par Plateau Urbain en partenariat avec Caracol. Ce tiers-lieu temporaire fait le pari de la mixité sociale et de la création partagée au quotidien depuis janvier 2021.

Avec cette 4e édition des Lectures Sauvages, cette effervescence créative s’ouvre au grand public. Les artistes du village ne se contentent pas simplement d’exposer : ils ont co-imaginé chaque moment pour faire de la littérature et de la culture un outil de rencontre et de « faire ensemble ».

Au cœur du festival, la chapelle accueille l’exposition collective intitulée « Bivouac ». Plus qu’une simple présentation d’œuvres, c’est une installation pensée comme un campement poétique et éphémère à l’image du Village Reille. Elle incarne ce collectif qui imagine le futur des possibles et crée, sur un temps donné, un espace de solidarité et d’imaginaire partagé.

Une programmation pour tous les goûts (et tous les imaginaires)

De la chapelle au réfectoire, le festival propose une immersion totale dans cet écrin de verdure :

Expositions : Découvrez une première exposition collective nichée dans la chapelle et une seconde dans l'oratoire du village (vernissages jeudi soir).

Pensée & Société : Des rencontres passionnantes sur la science-fiction ou sur la santé mentale pour nourrir la réflexion autour des « Utopies précaires » pour trouver refuge.

Ateliers et animations : Participez à un arpentage littéraire pour décortiquer un livre en groupe, ou rejoignez l'atelier de construction de cabane le samedi pour bâtir votre propre fragment d'utopie.

Musique et voix : Des scènes ouvertes autour d'un « feu de camp » mais plusieurs temps forts poétiques, de chant et d'écoute pour mettre en son l'exposition auront lieu tout au long du weekend.

Temps forts & Performances : Ne manquez pas la balade performée dans les recoins du couvent le dimanche, suivie d'une performance de danse contemporaine par La Serre Cie.

Le petit plus : Une pause gourmande avec les crêpes de Glazidou dans le jardin et une sélection pointue à la librairie ambulante installée dans le réfectoire.

Le Programme de votre week-end

Jeudi (18h – 22h)

Dès 18h : Vernissage de l’exposition collective « Bivouac » dans la chapelle.

20h : Scène ouverte autour du Feu de camp (avec Aude, Fred et May).

Vendredi (17h – 21h)

Dès 17h : Vernissage de l'exposition dans l'oratoire (réalisée par les étudiants en DNMAD).

Dès 18h : Intermède « Musique et voix » dans la chapelle.

Samedi (11h – 21h)

Dès 11h :

Exposition « Bivouac » en visite libre dans la chapelle.

Ouverture de la librairie ambulante dans le réfectoire.

dans le réfectoire. Ouverture de la librairie L’Herbe Rouge dans le réfectoire.

11h30 : Ateliers d’arpentage littéraire (durée 1h) — Réfectoire.

Dès 12h : Restauration sur place (Crêpes et galettes de Glazidou) — Jardin.

Dès 13h : Atelier construction de cabane (durée 1h et plus) — Chapelle.

14h : Rencontre croisée entre Raphaëlle Guidée et le livre de Plateau Urbain (durée 45min) — Bibliothèque.

15h : Scène ouverte : 3 lectures thématiques autour du feu — Chapelle.

16h30 : Rencontre dédiée à la littérature SF.

18h : Performance artistique de Nicoletta — Chapelle.

20h : Soirée musicale par les musiciens du Village Reille — Chapelle.

Dimanche (13h – 19h)

Dès 13h : Exposition « Bivouac » en visite libre dans la chapelle.

15h : Balade performée au cœur du couvent (avec Anne Mulpas).

16h : Rencontre thématique : « Trouver refuge pour la santé mentale » animée par l'association Comme des fous — Bibliothèque.

17h : Rencontre avec Ismael Jude – Lecture et présentation de son roman Une vie de jasmin sous la tente fleurie d'Izha — Chapelle

18h : Performance de danse contemporaine par La Serre Cie — Chapelle.

Du jeudi 09 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 21h00

jeudi

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Village Reille 11, impasse Reille 75014 Paris



