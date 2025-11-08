Lectures signée Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet
Lectures signée Chemin de la bibliothèque Arzacq-Arraziguet samedi 8 novembre 2025.
Chemin de la bibliothèque Bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Lecture signée de l'album Le vieil homme et la mare de Max Ducos. par Chloé Cazenavette, interprète en langue des signes française et Gaëlle Perret, de Poids-Plume éditions. Réservation conseillée.
Chemin de la bibliothèque Bibliothèque Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 43 63 bibliotheque@arzacq.com
