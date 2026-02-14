Lectures signées, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Lectures signées Samedi 28 février, 11h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T11:00:00+01:00 – 2026-02-28T12:00:00+01:00

Des lectures à voix haute, sur le thème des émotions, accompagnées des principaux signes de la langue des signes française (LSF).

Dans le cadre des Journées des langues maternelles et paternelles 2026.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures à voix haute LSF langue des signes française

