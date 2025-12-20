Lectures Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac

Lectures

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Lectures coups de cœur Pour les 6-10 ans

La bibliothécaire a choisi ses albums préférés. Pas de thème particulier, pas de fil conducteur, juste le plaisir de lire des histoires qu’elle aime !

Entrées gratuites et sur inscription. .

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 67 65 bibliotheque.sigoules@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures

L’événement Lectures Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2025-12-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides