Lectures sous la lune À partir de 4 ans Altkirch

Lectures sous la lune À partir de 4 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-17 10:00:00

2025-07-17

Écoutez des histoires douces pour plonger dans le monde secret de la nuit. Sur inscription

Quand le soleil se couche, une autre vie commence …

Venez écouter des histoires douces et mystérieuses, peuplées d’animaux nocturnes.

Une animation magique pour plonger dans le monde secret de la nuit!

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@alsace.eu

English :

Listen to gentle stories and plunge into the secret world of night. Registration required

German :

Lauschen Sie sanften Geschichten, um in die geheime Welt der Nacht einzutauchen. Auf Anmeldung

Italiano :

Ascoltate storie delicate e immergetevi nel mondo segreto della notte. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Escuche suaves historias y sumérjase en el mundo secreto de la noche. Inscripción obligatoria

