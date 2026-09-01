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LECTURES SOUS MON TIPI Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne

samedi 26 septembre 2026 · Place Jean-Jaurès · Ramonville-Saint-Agne

LECTURES SOUS MON TIPI Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place Jean-Jaurès
Adresse
Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif

Ramonville-Saint-Agne

LECTURES SOUS MON TIPI

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Lecture pour les enfants
Animations-lectures pour avancer sur le sentier de l’imaginaire, en conviant les grands bien sûr !
Pour toute la famille
Albums lus, animés en musique par Anne Payan.

_**L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier. La présence d’un parent est obligatoire.**_
_**Places limitées – Réservation à l’accueil ou au 05 61 73 51 56**_   .

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56 

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English :

Reading for children

L’événement LECTURES SOUS MON TIPI Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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