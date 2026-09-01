LECTURES SOUS MON TIPI Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

LECTURES SOUS MON TIPI

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Lecture pour les enfants

Animations-lectures pour avancer sur le sentier de l’imaginaire, en conviant les grands bien sûr !

Pour toute la famille

Albums lus, animés en musique par Anne Payan.

_**L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier. La présence d’un parent est obligatoire.**_

_**Places limitées – Réservation à l’accueil ou au 05 61 73 51 56**_ .

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56

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English :

Reading for children

L’événement LECTURES SOUS MON TIPI Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE