LECTURES SOUS MON TIPI Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne
samedi 26 septembre 2026 · Place Jean-Jaurès · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
LECTURES SOUS MON TIPI
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Lecture pour les enfants
Animations-lectures pour avancer sur le sentier de l’imaginaire, en conviant les grands bien sûr !
Pour toute la famille
Albums lus, animés en musique par Anne Payan.
_**L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier. La présence d’un parent est obligatoire.**_
_**Places limitées – Réservation à l’accueil ou au 05 61 73 51 56**_ .
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56
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English :
Reading for children
L’événement LECTURES SOUS MON TIPI Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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