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AGENDA · Malpas

lectures sous parasol Rue du Lac Malpas

mardi 21 juillet 2026 · Rue du Lac · Malpas

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Lac
Adresse
Lectures sous parasol au lac de malpas
Ville
25160 Malpas
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Malpas

lectures sous parasol

Rue du Lac Lectures sous parasol au lac de malpas Malpas Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Viens écouter des histoires contées en plein air, les pieds dans l’eau (quand c’est possible) ! Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie.   .

Rue du Lac Lectures sous parasol au lac de malpas Malpas 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86  bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

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English : lectures sous parasol

L’événement lectures sous parasol Malpas a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)