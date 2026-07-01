lectures sous parasol Rue du Lac Malpas
mardi 21 juillet 2026 · Rue du Lac · Malpas
Informations pratiques
Malpas
lectures sous parasol
Rue du Lac Lectures sous parasol au lac de malpas Malpas Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 11:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Viens écouter des histoires contées en plein air, les pieds dans l’eau (quand c’est possible) ! Crème solaire, chapeaux et gourdes seront vos meilleurs amis pour passer un bon moment.
Repli à la médiathèque en cas de pluie. .
Rue du Lac Lectures sous parasol au lac de malpas Malpas 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
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English : lectures sous parasol
L’événement lectures sous parasol Malpas a été mis à jour le 2026-07-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)