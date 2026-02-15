Lectures spectacle intitulées les animaux et nous Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons
Lectures spectacle intitulées les animaux et nous Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons mardi 7 avril 2026.
Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l'Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Début : 2026-04-07
2026-04-07
Toute âme possède un animal totem le saviez-vous ?
Pour le découvrir, les médiathécaires de Saint-Pal-de-Mons, Les Villettes, Sainte-Sigolène et Beauzac vous proposent une lecture théâtralisée sur le thème des animaux et nous .
Entrée libre dès 4 ans.
Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 00 88
English :
Did you know that every soul has a totem animal?
To find out, the multimedia librarians of Saint-Pal-de-Mons, Les Villettes, Sainte-Sigolène and Beauzac offer you a dramatized reading on the theme of animals and us .
Free admission for children aged 4 and over.
