Lectures spectacle intitulées les animaux et nous Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

Lectures spectacle intitulées les animaux et nous

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Toute âme possède un animal totem le saviez-vous ?



Pour le découvrir, les médiathécaires de Saint-Pal-de-Mons, Les Villettes, Sainte-Sigolène et Beauzac vous proposent une lecture théâtralisée sur le thème des animaux et nous .

Entrée libre dès 4 ans.

.

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 00 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Did you know that every soul has a totem animal?



To find out, the multimedia librarians of Saint-Pal-de-Mons, Les Villettes, Sainte-Sigolène and Beauzac offer you a dramatized reading on the theme of animals and us .

Free admission for children aged 4 and over.

L’événement Lectures spectacle intitulées les animaux et nous Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron