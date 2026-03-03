Lectures spectacle Les animaux et nous Médiathèque l’évasion Les Villettes

Lectures spectacle Les animaux et nous

Toute âme possède un animal totem le saviez-vous ?

Pour le découvrir, les médiathèque des Villettes vous propose une lecture théâtralisée sur le thème des animaux et nous .

Dès 4 ans.

Gratuit.

Sur inscription.

Médiathèque l’évasion 19 place de la Mairie Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 42

Did you know that every soul has a totem animal?

To find out, Les Villettes media library offers a staged reading on the theme of animals and us .

Ages 4 and up.

Free admission.

Registration required.

