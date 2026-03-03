Lectures spectacle Les animaux et nous Médiathèque l’évasion Les Villettes
Lectures spectacle Les animaux et nous Médiathèque l’évasion Les Villettes mercredi 8 avril 2026.
Lectures spectacle Les animaux et nous
Médiathèque l’évasion 19 place de la Mairie Les Villettes Haute-Loire
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Toute âme possède un animal totem le saviez-vous ?
Pour le découvrir, les médiathèque des Villettes vous propose une lecture théâtralisée sur le thème des animaux et nous .
Dès 4 ans.
Gratuit.
Sur inscription.
Médiathèque l’évasion 19 place de la Mairie Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 42
English :
Did you know that every soul has a totem animal?
To find out, Les Villettes media library offers a staged reading on the theme of animals and us .
Ages 4 and up.
Free admission.
Registration required.
